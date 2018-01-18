«Гознак» представит приложение для проверки подлинности купюр. Трансляция

Акционерное общество «Гознак» разработало приложение для мобильных устройств «Банкноты 2017».

Как сообщает пресс-служба «Гознака», теперь с помощью мобильных устройств можно определить подлинность новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, скачав это приложение. Банкноты были выпущены в октябре 2017 года. На купюре в 200 рублей изображены символы Севастополя — памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, на купюре в 2000 рублей — космодром Восточный и мост на остров Русский.

Ранее портал iz.ru сообщал, что с 18 января Роспотребнадзор запускает «горячую линию» по вопросам обращения купюр номиналом в 200 и 2000 рублей.