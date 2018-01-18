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Черноморский флот начал разминирование территории в районе Бельбека

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Разминирование местности в районе аэродрома Бельбека (Севастополь) проводят саперы инженерного подразделения Черноморского флота. Они работают у села Любимовка.

Как сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, саперам предстоит очистить от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны около 300 га земли. Для этого их оснастили всей необходимой техникой, оборудованием и защитными средствами.

Некоторые СМИ ранее сообщали о том, что у российских властей есть намерения развивать севастопольский аэропорт Бельбек, где сейчас базируется военная техника. Не исключено, что он будет превращен в гражданский аэропорт. Бельбек уже является филиалом международного аэропорта Симферополь. Там могут построить новую взлетно-посадочную полосу и терминал.

В конце декабря 2017 года строители закончили основные работы в новом терминале аэропорта Симферополь. Все конструкции были соединены в единый контур.

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