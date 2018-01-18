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Сенаторы США предложили включить Чайку и Усманова в доклад по санкциям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Американские сенаторы направили письмо госсекретарю США Рексу Тиллерсону с просьбой учесть деятельность генпрокурора России Юрия Чайки и бизнесмена Алишера Усманова при составлении доклада в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

«По мере того, как вы продолжаете свою работу, мы хотели бы обратить ваше внимание на лица из круга приближенных президента [России] Владимира Путина, которые, согласно сообщениям в российской, мировой прессе, а также заявлениям тех, кто проводит антикоррупционные расследования, замешаны в значительных случаях коррупции», — пишут авторы письма. По мнению сенаторов, некоторые сделки касались «граждан США и доли американских компаний, что говорит о возможных нарушениях закона о борьбе с иностранной коррупцией».

В представленном Тиллерсону документе упоминаются сделки, которые якобы совершали родственники Чайки. Усманов, в свою очередь, назван «одним из наиболее влиятельных в политике олигархов с тесными связями с Кремлем».

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