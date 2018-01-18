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Школьница сочинила рэп про Уфу и сняла клип

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Десятилетняя блогерша из Уфы Алия Миннигулова записала рэп на башкирском языке, посвященный родному городу. Девочка недавно провела краеведческий анализ стихотворений об Уфе, после чего переложила одно из них на музыку.

Для этого Алия выбрала актуальное среди молодежи направление — рэп — и решила, что текст должен быть на башкирском языке, рассказала ИА «Башинформ» мама девочки Динара. Соавтором стихов стал еще один житель Уфы Марсель Шагалиев. Вместе с Алией в клипе снялись ее подруги.

В классе Алии уже вдохновились этой идеей и решили записать еще одну, уже коллективную песню на русском языке, посвященную учебному заведению. Музыку сочинила сама Алия, а родители помогли с текстом. В ближайшее время сами дети снимут клип и смонтируют его.

В ноябре 2017 года рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, назвал Екатеринбург столицей СПИДа. Это заявление исполнитель сделал во время своего концерта.

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