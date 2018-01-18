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Четыре человека погибли в аварии на трассе Вологда – Новая Ладога

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В Шекснинском районе Вологодской области в четверг утром в лобовом столкновении трех автомобилей погибли четыре человека. Авария случилась 72-м км дороги Вологда – Новая Ладога.

По предварительным данным, ГАЗ-3110 «Волга» выехала на полосу встречного движения, где врезалась в «Газель» и ВАЗ-2110. В результате ДТП погиб один человек из «ГАЗа» и еще трое в салоне ВАЗ-2110. Об этом сообщает ИА FlashNord. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, 16 января восемь человек получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса в Тульской области. ДТП произошло на 35-м км автодороги Щекино–Тула. По предварительным данным, в салоне микроавтобуса Iveco находились около 20 пассажиров. Уточняется, что авария произошла в результате выезда одного из водителей на встречную полосу.

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