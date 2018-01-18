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Индекс Московской биржи установил исторический максимум

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Фото: Global Look Press/Anton Belitsky
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Индекс Московской биржи по состоянию на 12:38 мск вырос на 0,32% и составил 2285,39 пункта. Максимальное значение индекса в течение торговой сессии в четверг составило 2295,53 пункта.

Индекс РТС повысился до 1268,8 пункта — на 0,32%, передает RNS.

Биржевой курс доллара на 12:24 мск понизился на 0,02% — до 56,75 рублей, курс евро опустился до 69,29 рублей.

В лидерах роста выступают рублевые акции следующих компаний: «АЛРОСА» (+1,2%), Сбербанка (+0,9%), «Роснефти» (+0,9%), «Распадской» (+0,9%), «Башнефти» (+0,8%).

Напомним, Минфин РФ с 15 января по шестое февраля закупит валюту на сумму 257,1 млрд рублей. Финансовое ведомство будет приобретать иностранную валюту на сумму 15,1 млрд рублей в день.

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