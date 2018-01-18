ВС ужесточил наказание соучастнику убийства Героя России Нурбагандова

Верховный суд ужесточил приговор Артуру Бекболатову, который участвовал в жестокой расправе над сотрудником правоохранительных органов Магомедом Нурбагандовым 10 июля 2016 года около дагестанского села Сергокала.

«Приговор Северо-Кавказского суда изменить. Усилить наказание по ст. 205 УК РФ. Усилить наказание по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь и здоровье» до пожизненного лишения свободы. Окончательное наказание назначить в виде пожизненного заключения в исправительной колонии строгого решения», — сказала судья.

Напомним, в октябре 2016 года Бекболатов был приговорен к 24 годам колонии строгого режима.

Нурбагандов был убит 10 июля 2016 года во время отдыха с друзьями недалеко от села Сергокала. Один из боевиков направил пистолет на полицейского и потребовал от него сделать видеообращение, в котором он должен был призвать своих близких уйти из правоохранительных органов. Вместо этого Нурбагандов сказал: «Работайте, братья», — после чего был застрелен. Бекболатов снимал казнь полицейского на видео.

7 сентября в ходе спецоперации в Махачкале и Избербаше были ликвидированы двое боевиков, причастных к убийству. Еще двое бандитов были задержаны в Избербаше 9 сентября.

Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя России.