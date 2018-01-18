Реконструкцию танцевальной площадки ждут жители Южно-Сахалинска

Реконструкцию танцевальной площадки в парке им. Ю.А. Гагарина с нетерпением ждут жители Южно-Сахалинска, сообщила пресс-служба администрации города.

Администрация города приняла решение восстановить танцплощадку в одном из парков города. По словам Ирины Герасимовой, начальника управления культуры администрации Южно-Сахалинска, в ведомство постоянно обращаются с просьбами восстановить объект разнообразные музыкальные коллективы, представители старшего поколения. Просьбу решили удовлетворить, 15 февраля состоится встреча администрации и жителей города в формате круглого стола для обсуждения проекта реконструкции, сообщило ИА SakhalinMedia.

Был разработан проект восстановления, презентацию которого горожане могут увидеть на официальном сайте мэрии города. На танцплощадке оборудуют и проведут работы, касающиеся сцены, трибун, навесов, освещения. Также планируется обустроить территорию вокруг площадки. Пройдут работы по озеленению, установят скамейки и разнообразные архитектурные декоративные элементы.

Начальник управления культуры также отметила, что одной из целей реконструкции является желание возродить популярность танцплощадок, которые были в советское время. Денежные средства на осуществление проекта выделены из гранта правительства региона, который Южно-Сахалинск получил в прошлом, 2017 году за второе место среди муниципалитетов.