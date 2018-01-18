Прямой эфир

Реконструкцию танцевальной площадки ждут жители Южно-Сахалинска

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Реконструкцию танцевальной площадки в парке им. Ю.А. Гагарина с нетерпением ждут жители Южно-Сахалинска, сообщила пресс-служба администрации города.

Администрация города приняла решение восстановить танцплощадку в одном из парков города. По словам Ирины Герасимовой, начальника управления культуры администрации Южно-Сахалинска, в ведомство постоянно обращаются с просьбами восстановить объект разнообразные музыкальные коллективы, представители старшего поколения. Просьбу решили удовлетворить, 15 февраля состоится встреча администрации и жителей города в формате круглого стола для обсуждения проекта реконструкции, сообщило ИА SakhalinMedia.

Был разработан проект восстановления, презентацию которого горожане могут увидеть на официальном сайте мэрии города. На танцплощадке оборудуют и проведут работы, касающиеся сцены, трибун, навесов, освещения. Также планируется обустроить территорию вокруг площадки. Пройдут работы по озеленению, установят скамейки и разнообразные архитектурные декоративные элементы.

Начальник управления культуры также отметила, что одной из целей реконструкции является желание возродить популярность танцплощадок, которые были в советское время. Денежные средства на осуществление проекта выделены из гранта правительства региона, который Южно-Сахалинск получил в прошлом, 2017 году за второе место среди муниципалитетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дом культуры открылся после реконструкции в Псковской области
Дни крымско-татарской культуры пройдут весной в Анкаре

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017