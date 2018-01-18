Генпрокуратура решила не принимать меры из-за утечки рутения на Урале

Генеральная прокуратура РФ не нашла оснований для принятия мер в связи с регистрированной на Урале утечкой рутения-106, говорится в ответе ведомства на запрос Greenpeace России.

«Оснований для принятия мер реагирования Генеральной прокуратурой Российской Федерации в настоящее время не имеется», — говорится в письме ведомства, текст которого приводит «РИА Новости».

По данным Генпрокуратуры, активность изотопа была в 100 и более раз ниже допустимого уровня.

Напомним, Росгидромет подтвердил, что в Челябинской области в конце сентября – начале октября зафиксировано повышение концентрации в воздухе радиоактивного изотопа рутений-106 (Ru-106).

Позднее эксперты подтвердили, что загрязнение не представляет опасности для населения, так как его уровень в десятки раз ниже предельных концентраций.