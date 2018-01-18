Прямой эфир

Генпрокуратура решила не принимать меры из-за утечки рутения на Урале

0
Фото: commons.wikimedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральная прокуратура РФ не нашла оснований для принятия мер в связи с регистрированной на Урале утечкой рутения-106, говорится в ответе ведомства на запрос Greenpeace России.

«Оснований для принятия мер реагирования Генеральной прокуратурой Российской Федерации в настоящее время не имеется», — говорится в письме ведомства, текст которого приводит «РИА Новости».

По данным Генпрокуратуры, активность изотопа была в 100 и более раз ниже допустимого уровня.

Напомним, Росгидромет подтвердил, что в Челябинской области в конце сентября – начале октября зафиксировано повышение концентрации в воздухе радиоактивного изотопа рутений-106 (Ru-106).

Позднее эксперты подтвердили, что загрязнение не представляет опасности для населения, так как его уровень в десятки раз ниже предельных концентраций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сгоревший спутник мог привести к выбросу рутения-106 в России
Спецкомиссия не выявила рутений-106 в пробах из Челябинской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017