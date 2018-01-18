Автомобилисты Липецка просят настроить светофор в центре города

Местные автомобилисты просят власти решить проблему с пробкой, которая образуется из-за некорректной работы регулировщика на перекрестке улиц Первомайская и Фрунзе в Липецке. Об этом на сервисе гражданских инициатив «Портал неравнодушных» написал пользователь по имени Денис.

Автор предложения рассказал, что каждое утро на перекрестке приходится проводить около 15 минут, чтобы просто повернуть с улицы Первомайской на улицу Фрунзе. На зеленый свет успевает проехать всего два-три автомобиля, а остальные вынуждены ждать, сообщает GOROD48.

Денис предлагает настроить цикл светофоров на данном направлении, чтобы не создавать помех в движении по улице Советской и дать возможность водителям спокойно проехать светофор на улице Фрунзе. Предложение на данный момент находится на стадии голосования. Если до 16 февраля идея наберет более 500 положительных откликов, то ее передадут для рассмотрения в мэрию Липецка.