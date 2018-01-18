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Жителей Сыктывкара предупредили о новом виде ЖКХ-мошенничества

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В столице Коми зафиксирован новый вид ЖКХ-мошенничества. Горожане сами приглашают в свои дома преступников, доверившись объявлению об услуге по очистке труб.

Как рассказала ИА «Комиинформ» глава центра «ЖКХ Контроль» Дарья Шучалина, к ним вот уже несколько дней обращаются сыктывкарцы с просьбой проверить, можно ли доверять объявлениям, расклеенным у подъездов домов.

В листовках без указания организации содержатся требования к жильцам в течение трех дней «записаться в очередь на профилактические работы», причем в обязательном порядке. Причина — «увеличение канализационных засоров». Однако, как выяснилось, офиса организации, осуществляющей эти услуги, не существует, как и ее самой.

«Суть схемы проста: «сантехник» по заявке, принятой «диспетчером», приходит в квартиру и делает работу, которую в состоянии выполнить сам хозяин, а за это взимает с жильца 300 рублей», — пояснила Шучалина.

Несмотря на то что об этой организации уже известно в правоохранительных органах, она продолжает существовать, отметили в центре «ЖКХ Контроль». Так, прошлой осенью те же мошенники навязывали жителям Сыктывкара установку счетчиков по завышенным в пять раз ценам.

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