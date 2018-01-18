Дело возбудили после массового отравления детей в школе под Мурманском

Правоохранительные органы Мурманской области проводят расследование по факту массового отравления в школе города Полярного. Ранее по факту случившегося было заведено уголовное дело.

Как уточняет ИА «Би-порт», первые обращения к медикам были зафиксированы еще 11 января. На данный момент зафиксировано уже 37 случаев. В основном у детей диагностирован ОРВИ с определенным синдромом. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Точные причины случившегося пока установить не удалось. Эксперты не исключают, что нарушения были допущены комбинатом школьного питания.

В самой школе проводится проверка. С сегодняшнего дня там отменили занятия. По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц.

В начале недели стало известно о том, что в кадетской школе в Люберцах отравились 82 ученика. Большинство госпитализировано. Возбуждено уголовное дело.