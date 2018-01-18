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Путин призвал к более тесному взаимодействию стран – членов ЕАЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Государствам – членам ЕврАзЭс необходимо плотнее заняться взаимодействием в таких областях, как атомная энергетика, медицина, экология, космос, туризм и спорт, заявил президент России Владимир Путин.

«Хорошие возможности для наращивания связей между странами «пятерки» имеются в таких областях, как атомная энергетика, возобновляемые энергоисточники, экология, медицина, космос, туризм, спорт», — обратился российский лидер к коллегам из ЕврАзЭс. По мнению Путина, именно эти направления на данный момент «практически не охвачены, но интерес к ним довольно высок — и со стороны бизнеса, и со стороны населения».

В Евразийский экономический союз (ЕАЭС) входят пять государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. С 1 января 2018 года председательство в органах ЕАЭС перешло к российской стороне. 

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