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Центр халяльного туризма появится в Камском Устье Татарстана

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Проект создания центра халяльного туризма в Камско-Устьинском районе обсудили в Духовном управлении мусульман Татарстана. Территория в месте соединения рек Камы и Волги имеет все необходимые условия для развития рыболовного, рекреационного, экскурсионного, оздоровительного, спортивного отдыха. 

В Камском Устье будут организованы условия для отдыха мусульман в соответствии с требованиями ислама. Преимуществом является близость древнего города Болгар, где находится «Белая мечеть» – крупнейшая в юго-западной части Татарстана. Об этом сообщает ИА «Татар-информ». Власти Камско-Устьинского муниципального района намерены также принять участие в предстоящей выставке — Russia Halal Expo 2018 в Казани.

Как ранее писал портал iz.ru, Мосгордума может ввести в столичных школах специальное религиозное меню. С данной инициативой выступил в городском парламенте глава комиссии по делам общественных объединений Антон Палеев. Он рассказал, что в Москве есть 23 тыс. семей, строго соблюдающих пост, поэтому соответствующую еду их дети могли бы получать в школах. Питание, которое должно быть бесплатным, может быть кошерным, халяльным или вегетарианским (для буддистов) наряду с постными обедами.

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