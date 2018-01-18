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Пару в Саратове отправили на общественные работы за обращение с детьми

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Семейная пара из Саратовской области приговорена к исправительным работам за жестокое обращение с четырехлетними сыновьями. Их обвинили в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональную прокуратуру, родители двух мальчиков злоупотребляли спиртными напитками и оставляли детей без присмотра на улице и в запертом доме. Учитывая возраст детей, в прокуратуре сделали вывод, что родители подвергали жизнь своих сыновей опасности.

В итоге суд назначил супругам по 4 мес. исправительных работ с удержанием 5% в доход государства.

В конце года портал iz.ru сообщал о том, что в суд Челябинской области передано дело жительницы села Русская Теча, которую обвиняют в том, что она поила своего шестимесячного сына водкой из бутылочки. Это стало причиной его гибели.

В середине августа 2017 года жительница Пензенской области получила 200 часов обязательных работ и ограничение родительских прав за то, что морила детей голодом, содержала в опасных условиях и не проводила гигиенические процедуры.

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