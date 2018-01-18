Восстановлено движение поездов салатовой линии московского метро

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки восстановлено после сбоя. Об этом на странице в Twitter сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

Сбой движения произошел утром в четверг, 18 января. Поезда ходили с увеличенными интервалами с 9:05 до 9:12. В настоящее время движение составов осуществляется по графику. Отмечается, что сбой произошел по техническим причинам, сообщает телеканал «360».

Ранее портал iz.ru сообщал, что на Таганско-Краснопресненской линии московского метро запустят 33 поезда «Москва», к концу года подвижной состав фиолетовой ветки будет обновлен на 80%.