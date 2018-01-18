Аномальные морозы придут в Приморский край на следующей неделе

Аномальные для этого времени года морозы придут в Приморский край на следующей неделе, сообщила пресс-служба Приморского гидрометеорологического центра.

На следующей неделе, с 22 января, морозы, необычные для этого времени года, накроют Приморский край. На большей территории края температура воздуха будет в среднем ниже климатической нормы на 7 и более градусов. В некоторых районах температура будет достигать -40 градусов и даже опустится ниже.

С ночи субботы, 20 января, атмосферные фронты будут смещаться — начнется усиление северного ветра, ожидается снег. Температура воздуха ночью составит от -15 до -21 градуса. Днем атмосферные фронты окажутся над Японским морем, что повлечет прояснение над краем, и снег пройдет лишь местами, сообщило ИА PrimaMedia.

Во Владивостоке ночью в субботу возможно выпадение осадков в виде снега. Температура воздуха составит от -11 до -13 градусов ночью и от -7 до -10 градусов в дневное время. В воскресенье осадков не ожидается, поднимется ветер, температура воздуха пойдет на понижение и будет составлять от -14 до -16 градусов.