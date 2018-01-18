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Более 220 детей эвакуированы из челябинской школы из-за пожара

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Утром в четверг в Центральном районе Челябинска загорелось здание школы № 30. Пожар произошел в подсобном помещении спортивной раздевалки на третьем этаже. Огонь слегка закоптил холл возле лестницы. До прибытия пожарных были эвакуированы 226 детей. Никто не пострадал. Открытое горение потушили оперативно.

Как сообщили ИА «Урал-пресс-информ» в городской администрации, тридцатая школа оборудована автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре. Причина пожара и ущерб устанавливаются. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Напомним, 15 января около 50 учащихся и преподавателей были эвакуированы из школы в Нижнем Тагиле. Решение было принято после того, как в спортзале школы из-за короткого замыкания загорелся осветительный прибор.

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