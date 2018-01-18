Верховная рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Данный закон примечателен по целому ряду моментов. Во-первых, он в очередной раз фиксирует фактический выход Украины из Минских соглашений. В самом документе Минские соглашения упоминались только в начальной редакции, а ко второму чтению были исключены из законопроекта.

Важным фактом является и то, что первоначальный вариант законопроекта и конечный — по сути два разных документа с разным смысловым наполнением. Во-вторых, ключевыми месседжами проголосованного закона являются: а) признание России страной-агрессором и оккупантом; б) фактическое объявление военного положения на Донбассе и возможность для президента Украины использовать вооруженные силы в противостоянии с украинским народом, прикрываясь угрозой государственной целостности и противостояния агрессору.

В-третьих, Украина данным законом пытается полностью снять с себя ответственность за события в Донбассе и судьбы жителей ДНР и ЛНР (в первую очередь, надо полагать, Киев хочет избавиться от социальных обязательств). В статье 7 черным по белому написано: «Российская Федерация как государство-оккупант… обязана обеспечить защиту прав гражданского населения и создать необходимые условия для его жизнедеятельности».

В-четвертых, законопроект ко второму чтению был подготовлен непрофессионально и скорее напоминал провокацию. Так, главному юридическому управлению ВР пришлось описывать замечания к законопроекту на 27 листах, что превосходит объем самого законопроекта. Причем основная масса замечаний касается противоречий в законопроекте с законодательной базой Украины. Представитель уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека, а также некоторые депутаты и общественные деятели Украины уже заявили, что ряд позиций нового закона противоречит конституции Украины.

Примечательный факт: во время рассмотрения законопроекта было предложено для обсуждения 673 поправки, однако ни одна из них не была принята. Это лишний раз подтверждает мнение относительно эффективности и профессиональности Верховной рады. В связи с этим у жителей Украины возникают закономерные вопросы: зачем она нужна и на что она влияет? Законопроект был в итоге проголосован в редакции, написанной юристами администрации президента Украины после формального прохождения через профильный комитет рады.

Удивительным, но вполне в духе украинского парламентаризма выглядит постоянное упоминание Крыма в документе, несмотря на то что в самом названии четко прописано, что новый закон регулирует государственную политику относительно Донбасса. После этого неудивительными выглядят пассажи, связанные с обвинениями России в «систематическом несоблюдении режима прекращения огня и продолжающихся обстрелах гражданских объектов и инфраструктуры»… и это в том числе относительно Крыма.

Россию также обвиняют в «установлении и осуществлении общего эффективного контроля» над территориями ДНР, ЛНР и Крыма, только украинские писатели документов забывают пояснить, что именно под этим подразумевают. В международном праве не существует единого определения такого феномена. Но можно предположить реакцию руководителей Украины, если бы одна из республик Донбасса сделала официальное заявление относительно «эффективного контроля» Украины со стороны США, что выглядит более логичным, нежели утверждения в рассматриваемом законе.

В тексте документа не упоминаются ДНР и ЛНР как субъекты противостояния, что лишний раз подчеркивает нежелание официального Киева вести конструктивный диалог по разрешению конфликта. Ведь если посмотреть на конфликты последних десятилетий, то не сложно заметить, что пока стороны конфликта не устанавливали прямой диалог (либо внешние контрагенты принудительно не сажали стороны конфликта за «стол приговоров»), то конфликт не разрешался или как минимум не замораживался.

За последние полгода рассматриваемый документ в СМИ окрестили «законом о реинтеграции», но при рассмотрении его сути становится очевидно, что с таким же успехом можно писать на канистрах с бензином — «жидкость для тушения пожара». Лучшим подтверждением этого является заявление одного из депутатов во время обсуждения поправок — он призвал расстреливать всех граждан ЛНР, ДНР и Крыма, которые занимают или занимали государственные должности в республиках после госпереворота. Хороший сигнал для сближения позиций и реинтеграции, не правда ли?

Естественно, нельзя обойти вопрос, связанный с позицией западных партнеров относительно украинской законодательной инициативы. Только проблема в том, что позиции западных партнеров по этой проблеме нет. Страны, вовлеченные в конфликт, такие как США, Германия, Франция, фактически игнорируют очередную попытку Украины уничтожить Минские соглашения. И это на фоне их постоянных комментариев и замечаний Украине относительно других законодательных инициатив, напрямую связанных с внедрением «эффективного контроля» со стороны западных партнеров над государством.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции