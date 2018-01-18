Трамп пожаловался на отсутствие помощи России по вопросу КНДР

Американский президент Дональд Трамп пожаловался журналистам на Россию, которая, по его мнению, не помогает решить «северокорейскую проблему».

Как пишет агентство Reuters, в ходе общения с журналистами Трамп заявил, что Москва могла бы осуществлять сильное давление на США, однако не делает этого из-за плохих отношений с США. «Россия совсем не помогает нам с КНДР. Россия также нивелирует то, с чем нам помогает Китай», — отметил американский лидер.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Соединенные Штаты, по мнению Белого дома, больше не могут откладывать решение проблемы по КНДР.