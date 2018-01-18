Twitter предупредит пользователей о «российской пропаганде»

Популярная соцсеть Twitter намерена уведомлять пользователей о контенте, который якобы генерирует российский сервис для распространения пропаганды.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на директора компании по общественной политике Карлоса Монье, на данный момент сотрудники Twitter работают над созданием системы по идентификации и информированию пользователей, которые в ходе президентских выборов в США видели сообщения от аккаунтов якобы «связанной с Кремлем организации под названием Internet Research Army».

Ранее портал iz.ru писал, что администрация видеохостинга YouTube заблокировала более 200 пророссийских каналов.