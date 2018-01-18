Прямой эфир

Twitter предупредит пользователей о «российской пропаганде»

0
Фото: REUTERS/Regis Duvignau
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Популярная соцсеть Twitter намерена уведомлять пользователей о контенте, который якобы генерирует российский сервис для распространения пропаганды.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на директора компании по общественной политике Карлоса Монье, на данный момент сотрудники Twitter работают над созданием системы по идентификации и информированию пользователей, которые в ходе президентских выборов в США  видели сообщения от аккаунтов якобы «связанной с Кремлем организации под названием Internet Research Army».

Ранее портал iz.ru писал, что администрация видеохостинга YouTube заблокировала более 200 пророссийских каналов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Twitter платит сотрудникам за чтение личных сообщений пользователей
ФИФА осудила «Спартак» за сомнительную запись в Twitter

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017