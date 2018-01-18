Интернет-пользователи поддержали снявших эротическое видео курсантов

Более 10 тыс. интернет-пользователей за сутки подписали петицию на портале change.org с просьбой не отчислять курсантов Ульяновского института гражданской авиации, снявших пародийный фетиш-ролик.

Авторы петиции подчеркивают, что курсантов сняли с пар, хотя ни у кого из них не было проблем с успеваемостью, и уже готовится их отчисление. «За безобидную пародию не должны отчислять, поможем курсантам сохранить место в институте», — обратились они к пользователям интернета.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в интернете появилась петиция в защиту ульяновских курсантов. Автор текста просит не отчислять шутников из училища и прекратить травлю.