Прямой эфир

Минздрав Грузии отчитался перед жителями за использование опасных вакцин

0
Фото: Global Look Press/Dasril Roszandi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Скандал из-за отчета госаудита об опасных вакцинах разразился в Грузии, в связи с чем Минздраву страны пришлось отчитываться перед населением за использование опасных для здоровья горожан вакцин.

Из отчета госаудита следует, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала изъять из потребления «опасную для жизни» конкретную вакцину, использованную в Грузии почти 30 тыс. раз. Отмечается, что препарат ранее не смог пройти необходимую регистрацию, однако специальная комиссия в Грузии заполучила право на допуск вакцины.

По словам руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амирана Гамкрелидзе, обнародованные в публикации данные являются недостоверными.

«Эта вакцина была привезена в страну в 2015 году при соблюдении всех правил, установленных законодательством. Вакцина была переквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения. Никаких побочных эффектов от этой вакцины не фиксировалось», — приводит слова Гамкрелидзе РИА «Новости».

Он также отметил, что использованный препарат является вакциной от бешенства, а не той прививкой, которую ставят в Грузии детям.

Гамкрелидзе добавил, что январе 2016 года ВОЗ потребовала переквалификации препарата для оценки его качества и безопасности. Однако данное требование не подразумевало незамедлительное уничтожение оставшейся вакцины в стране. Именно поэтому вакцинация от бешенства проводилась этим препаратом. Спустя время данная вакцина была заменена на новую.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роспотребнадзор предупреждает о вспышке листериоза в ЮАР
Филиппины остановили продажу вакцины против Денге из-за побочных эффектов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017