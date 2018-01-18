Минздрав Грузии отчитался перед жителями за использование опасных вакцин

Скандал из-за отчета госаудита об опасных вакцинах разразился в Грузии, в связи с чем Минздраву страны пришлось отчитываться перед населением за использование опасных для здоровья горожан вакцин.

Из отчета госаудита следует, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала изъять из потребления «опасную для жизни» конкретную вакцину, использованную в Грузии почти 30 тыс. раз. Отмечается, что препарат ранее не смог пройти необходимую регистрацию, однако специальная комиссия в Грузии заполучила право на допуск вакцины.

По словам руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амирана Гамкрелидзе, обнародованные в публикации данные являются недостоверными.

«Эта вакцина была привезена в страну в 2015 году при соблюдении всех правил, установленных законодательством. Вакцина была переквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения. Никаких побочных эффектов от этой вакцины не фиксировалось», — приводит слова Гамкрелидзе РИА «Новости».

Он также отметил, что использованный препарат является вакциной от бешенства, а не той прививкой, которую ставят в Грузии детям.

Гамкрелидзе добавил, что январе 2016 года ВОЗ потребовала переквалификации препарата для оценки его качества и безопасности. Однако данное требование не подразумевало незамедлительное уничтожение оставшейся вакцины в стране. Именно поэтому вакцинация от бешенства проводилась этим препаратом. Спустя время данная вакцина была заменена на новую.