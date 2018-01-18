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Занятия в школах двух округов отменили на Колыме из-за морозов

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Фото: РИА Новости/Алексей Владыкин
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Власти двух округов Магаданской области отменили занятия в школах из-за 50-градусных морозов.

«18 января в связи с низкими температурами отменены занятия в пяти школах Сусуманского городского округа (-52 градуса) и двух школах Среднеканского городского округа (-48 градусов) для учащихся с 1 по 11 классы», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что крепкие морозы в регионе простоят до 20 января.

Ранее британские СМИ опубликовали фото и видео из мирового полюса холода — якутского поселка Оймякон. В своих публикациях они называли его «самым холодным на земле поселком, где постоянно живут люди».

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