Медиамагнат Руперт Мёрдок был госпитализирован с яхты на вертолете

Медиамагнат Руперт Мёрдок в начале 2018 года повредил спину во время плавания вместе со своим сыном на яхте в Карибском море и был госпитализирован.

Как сообщил журнал Vanity Fair, Мёрдока с яхты доставили на вертолете в больницу в Лос-Анджелесе. Он оставался там до недавнего времени.

Состояние Мёрдока, по оценкам Bloomberg, превышает $15,2 млрд. Среди его активов телеканал Fox News и газета The Wall Street Journal.

Ранее стало известно, что зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер был предупрежден американскими спецслужбами об опасности дружбы с бывшей супругой Мёрдока Венди Денг.