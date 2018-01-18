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Медиамагнат Руперт Мёрдок был госпитализирован с яхты на вертолете

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Фото: Global Look Press/Dennis Van Tine
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Медиамагнат Руперт Мёрдок в начале 2018 года повредил спину во время плавания вместе со своим сыном на яхте в Карибском море и был госпитализирован.

Как сообщил журнал Vanity Fair, Мёрдока с яхты доставили на вертолете в больницу в Лос-Анджелесе. Он оставался там до недавнего времени.

Состояние Мёрдока, по оценкам Bloomberg, превышает $15,2 млрд. Среди его активов телеканал Fox News и газета The Wall Street Journal.

Ранее стало известно, что зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер был предупрежден американскими спецслужбами об опасности дружбы с бывшей супругой Мёрдока Венди Денг.

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