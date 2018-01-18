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США призвали Россию усилить давление на Сирию

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Фото: Global Look Press/Georges Schneider
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Россию оказывать давление на правительство Сирии, чтобы оно принимало более активное участие в женевских переговорах.

По словам Тиллерсона, президент Сирии Башар Асад «видит в России гарант своей безопасности».

«Россия должна оказать новый уровень давления на режим, с тем чтобы он не просто появлялся в Женеве, а убедительно принимал участие в действиях ООН, а также реализовывал достигнутые договоренности», — сказал политик, выступая в Стэнфордском университете.

Ранее он сообщил, что США планируют сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

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