Мужская неделя моды стартовала в Париже

Ведущие модные бренды представили новые коллекции на подиумах Парижа. Во французской столице стартовала очередная мужская Неделя моды.

Парижские показы ничем не уступают миланским в экстравагантности. Унисекс в одежде — главная тенденция в 2018 году.

Тайваньские дизайнеры одели мужчин в серьги и уютные тапочки. Бельгийский дом моды пошел дальше и облачил мужскую половину в парики. Модели эпатировали публику в ошейниках, шортах с ботфортами и плащах с ушками. Были и более классические варианты в сдержанных тонах с легким налетом 1990-х.

Парижское шоу не ограничилось стандартным дефиле. Один из показов прошел в штаб-квартире Французской коммунистической партии.