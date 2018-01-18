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Мужская неделя моды стартовала в Париже

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Ведущие модные бренды представили новые коллекции на подиумах Парижа. Во французской столице стартовала очередная мужская Неделя моды.

Парижские показы ничем не уступают миланским в экстравагантности. Унисекс в одежде — главная тенденция в 2018 году.

Тайваньские дизайнеры одели мужчин в серьги и уютные тапочки. Бельгийский дом моды пошел дальше и облачил мужскую половину в парики. Модели эпатировали публику в ошейниках, шортах с ботфортами и плащах с ушками. Были и более классические варианты в сдержанных тонах с легким налетом 1990-х.

Парижское шоу не ограничилось стандартным дефиле. Один из показов прошел в штаб-квартире Французской коммунистической партии.

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