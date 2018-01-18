Три боевых самолета приземлились на шоссе под Ростовом

Плохая погода и узкая полоска автополотна — идеальные условия для сложных маневров! Еще лучше повторить их трижды!

Это конвейерная посадка. Экипажи Су-30М2 и Су-34 отработали маневр впервые. Наверное, это похоже на первый полет в космос человека — никто до этого, в принципе, такого не выполнял!

Пилоты с ювелирной точностью приземлялись на 18-метровую дорогу и, не останавливаясь, снова взлетали.

До этого момента посадку на шоссе выполняли только легкие истребители. Также экипажи продемонстрировали сложный пилотаж в «воздушном бою».