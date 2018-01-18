Прямой эфир

Три боевых самолета приземлились на шоссе под Ростовом

0
Выделить главное
вкл
выкл

Плохая погода и узкая полоска автополотна — идеальные условия для сложных маневров! Еще лучше повторить их трижды!

Это конвейерная посадка. Экипажи Су-30М2 и Су-34 отработали маневр впервые. Наверное, это похоже на первый полет в космос человека — никто до этого, в принципе, такого не выполнял!

Пилоты с ювелирной точностью приземлялись на 18-метровую дорогу и, не останавливаясь, снова взлетали.

До этого момента посадку на шоссе выполняли только легкие истребители. Также экипажи продемонстрировали сложный пилотаж в «воздушном бою».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские Су-25СМ приступили к полетам на авиабазе в Киргизии
Новейшие истребители СУ-30СМ показали высший пилотаж в ОАЭ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017