На рынке «Садовод» в Москве произошел пожар

Пожар в торговых рядах московского рынка «Садовод» локализован. Площадь возгорания составляет 300 кв. метров, эвакуированы 40 человек. Спасатели выносят вещи из контейнеров, чтобы предотвратить распространение огня.

Подано десять стволов, создано четыре боевых участка, грамотными действиями пожарных не допущено распространение пламени, информация о пострадавших не поступала.



Над рынком виден густой черный дым: по словам очевидцев, горели 24-25 линии.

По предварительной версии, огонь вспыхнул в одном из торговых павильонов. Причиной пожара могло стать возгорание строительного мусора.