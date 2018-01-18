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Верховный суд предложил решать споры при участии примирителя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Верховный суд РФ предложил новый способ решения спора мирным путем — при участии судебного примирителя. Речь идет об арбитражных, гражданских делах и тех, которые рассматриваются по правилам Кодекса административного судопроизводства.

Примирительная процедура может быть проведена на любой стадии процесса по предложению сторон или суда. ВС предлагает финансово мотивировать стороны к мирному урегулированию споров — частично возвращать им госпошлину.

В роли «миротворцев» смогут выступать судьи в отставке и сотрудники аппарата суда, имеющие высшее юридическое образование. Отмечается, что на реализацию инициативы потребуются дополнительные средства из бюджета.

Подробнее — в материале «Известий»:

В российских судах появятся миротворцы

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