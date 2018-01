В Канаде школьница напала на сверстницу с ножом

Два человека пострадали в результате нападения в одной из школ канадского города Пикеринг в провинции Онтарио.

Между двумя 16-летними девушками произошел конфликт, в процессе которого одна из девушек ударила сверстницу ножом. В конфликт вмешалась сотрудница школы, которая также получила ножевые ранения, сообщает телекомпания Global News.

Обе пострадавшие доставлены в больницу. Нападавшая арестована. В местной полиции отметили, что учебное заведение после инцидента работает в обычном режиме.

Pine Ridge Secondary School is NOT in lockdown. Students will be dismissed as usual at the regular time.