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В Канаде школьница напала на сверстницу с ножом

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Фото: Global Look Press/Andrew Francis Wallace
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Два человека пострадали в результате нападения в одной из школ канадского города Пикеринг в провинции Онтарио.

Между двумя 16-летними девушками произошел конфликт, в процессе которого одна из девушек ударила сверстницу ножом. В конфликт вмешалась сотрудница школы, которая также получила ножевые ранения, сообщает телекомпания Global News.

Обе пострадавшие доставлены в больницу. Нападавшая арестована. В местной полиции отметили, что учебное заведение после инцидента работает в обычном режиме.

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