Взрыв прогремел на фабрике в Манчестере

Взрыв произошел на одной из фабрик в пригороде Манчестера Литлборо. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, ЧП произошло в среду после 18:00 по местному времени. На фотографиях, которые публикует издание, видно, что в результате взрыва рухнула часть крыши. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

An explosion has damaged a factory in Littleborough but there has been no reports of any injuries, says Manchester Fire and Rescue Service https://t.co/YKTX8Gt2qw pic.twitter.com/m88pvntRTi