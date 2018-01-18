Пожар на рынке «Садовод» в Москве локализован

Пожар на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы локализован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по столице.

«Принятыми мерами в 00 ч. 05 мин. пожар был локализован», — говорится в сообщении ведомства. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, пожар на рынке «Садовод» произошел вечером 17 января. Площадь возгорания на первом этаже торгового павильона составила 300 кв. м. После прибытия пожарных в целях безопасности из соседних помещений были эвакуированы около 40 человек.

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия. О причинах пожара пока ничего неизвестно.