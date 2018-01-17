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Право на аренду участка без торгов получат инвесторы Тверской области

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Правительство Тверской области решило предоставлять инвесторам в аренду участки земли, находящиеся в региональной или муниципальной собственности, без проведения торгов. Нововведение позволит увеличить количество и качество инвестпроектов в различных секторах экономики и социальной сферы, вовлечь в оборот неиспользуемые земли. 

Преимущества этого механизма для инвесторов — оптимизация сроков реализации планов, устранение риска появления недобросовестных участников процесса, которые могут действовать на аукционе на повышение цены аренды. Об этом сообщают Тверские ведомости.

Проекты должны отвечать ряду критериев, в том числе соответствовать целям, определенным в документах стратегического планирования региона и муниципального образования. Кроме того, инвестор обязан создать новые рабочие места, являться налогоплательщиком на территории Тверской области, обеспечить отчисления налогов и других обязательных поступлений в бюджеты всех уровней ежегодно в объеме не менее 5 млн рублей.

Напомним, Китай, Япония и Индия увеличили накопленные прямые инвестиции в 2017 году в Россию сразу на 25% — до $32,4 млрд. В основном прирост произошел благодаря проектам в сфере ТЭКа. Об этом говорится в докладе Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития. В будущем азиатские инвесторы будут проявлять активность в обрабатывающей промышленности и горнодобывающем секторе.

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