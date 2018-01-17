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Фрагмент флага с корабля адмирала Нельсона продан за £300 тыс.

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Фрагмент флага с корабля Victory, которым командовал в Трафальгарской битве британский адмирал Горацио Нельсон, продан на торгах Sotheby`s в Лондоне. За раритет заплатили £297 тыс. (более $400 тыс.).

«За этот лот боролись четыре покупателя», — уточнила представитель аукционного дома. Итоговая цена почти втрое превысила стартовую.

Торги были тематическими — все выставленные лоты были связаны с именем Нельсона и военно-морской историей Великобритании. Почти все предметы раскуплены, самым дорогим приобретением стал портрет возлюбленной Нельсона леди Эммы Гамильтон — он обошелся новому владельцу в £369 тыс.(более $500 тыс.), сообщает «РИА Новости».

Трафальгарская битва — историческое морское сражение между британской и франко-испанской эскадрами. Оно произошло 21 октября 1805 года и считается важнейшим во всем XIX веке. В его ходе британцы наголову разбили флотилию союзников, при этом сами не потеряли ни одного корабля.

После сражения Великобритания как минимум еще на 100 лет сохранила статус ведущей мировой державы, разгромив своих основных конкурентов на море.

В Трафальгарской битве Нельсон был убит.

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