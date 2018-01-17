Экс-директора Музея истории религии приговорили за растрату

Бывшего директора расположенного в Санкт-Петербурге Государственного музея истории религии Бориса Аракчеева приговорили к четырем годам условного срока за растрату 6 млн рублей.

Приговор был вынесен 17 января Октябрьским районным судом. Аракчеева также обязали выплатить штраф в размере 550 тыс. рублей, передает телеканал «78».

Сообщникам Аракчеева — его заместителю Галине Сивковой и руководителю ЗАО «СКК Петербург» Роману Жуйкову — суд назначил по 3,5 года условно с испытательным сроком в 4 года и штрафом в полмиллиона рублей.

По данным следствия, Аракчеев совместно с Сивковой и Жуйковым похитили около 6 млн рублей из средств, выделенных на ремонт вентиляционных систем музея. Подсудимые отрицают свою вину.