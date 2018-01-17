Школьные автобусы и машины скорой помощи получила Тамбовская область

Ключи от новых машин скорой помощи и школьных автобусов получили главные врачи районных больниц и директора школ из рук губернатора Тамбовской области Александра Никитина.

Сегодня, 17 января, состоялось торжественное вручение ключей от новой автомобильной техники, предназначенной школам и больницам. В общей сложности больницы получили 12 карет скорой помощи, это помогло завершить обновление автопарка медицинской службы полностью, сообщило ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Школам было предоставлено 25 новых транспортных средств. В распоряжение поступили 15 автобусов «ПАЗ» и 10 автомобилей «ГАЗ». Во всех поступивших автомобилях установлены спутниковая навигация и тахографы.

Финансирование новой техники поступило из федерального бюджета. Губернатор области отметил, что подобные меры способствуют повышению качества оказываемых услуг в сферах образования и здравоохранения.