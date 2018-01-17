Цистерна с мазутом загорелась на дороге в Астраханской области

Автомобильная цистерна с мазутом загорелась на дороге в Харабалинском районе Астраханской области, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

Инцидент произошел сегодня, 17 января, на трассе в районе села Чапчачи. Автоцистерна, прицепленная к грузовому автомобилю Scania, перевозившая мазут, загорелась во время движения, сообщило агентство «Астрахань 24».

На место происшествия прибыли три патрульные группы сотрудников правоохранительных органов и пожарно-спасательное подразделение. Правоохранители ограничили движение на трассе и выставили заградительные посты в 300 м от горящей цистерны. Пожарно-спасательная группа ликвидировала возгорание в кратчайшие сроки.

Сотрудниками полиции было установлено, что изначально загорелось автомобильное колесо и после этого пламя перекинулось на цистерну. В результате происшествия водитель, 53-летний мужчина, не пострадал. После проведения ремонтных работ груз будет доставлен по назначенному адресу.