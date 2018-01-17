Комиссия отказалась включать экс-сенатора Изместьева в список на помилование

Комиссия по вопросам помилования на территории Москвы еще в декабре единогласно отказалась внести в список на помилование бывшего сенатора Изместьева, осужденного на пожизненный срок.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампреда комиссии Марию Каннабих, данное решение было принято единогласно.

«Все 10 человек, которые были там, все проголосовали положительно», — сказала она, отметив, что на заседании рассматривался ряд прошений о помиловании.

По ее словам, это окончательное решение по прошению Изместьева.

Ранее глава Хельсинкской группы обратилась лично к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать Изместьева. Российский лидер не исключил, что это возможно.

Игорь Изместьев представлял в Совете Федерации Башкирию. В 2010 году Мосгорсуд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Бывшего сенатора признали виновным в создании ОПГ и нескольких совершенных в ее составе преступлениях.