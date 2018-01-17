Прямой эфир

Комиссия отказалась включать экс-сенатора Изместьева в список на помилование

0
Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комиссия по вопросам помилования на территории Москвы еще в декабре единогласно отказалась внести в список на помилование бывшего сенатора Изместьева, осужденного на пожизненный срок. 

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампреда комиссии Марию Каннабих, данное решение было принято единогласно.

«Все 10 человек, которые были там, все проголосовали положительно», — сказала она, отметив, что на заседании рассматривался ряд прошений о помиловании.

По ее словам, это окончательное решение по прошению Изместьева.

Ранее глава Хельсинкской группы обратилась лично к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать Изместьева. Российский лидер не исключил, что это возможно.

Игорь Изместьев представлял в Совете Федерации Башкирию. В 2010 году Мосгорсуд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Бывшего сенатора признали виновным в создании ОПГ и нескольких совершенных в ее составе преступлениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Алексеева попросила Путина помиловать экс-сенатора Изместьева
Комиссия одобрила прошение экс-сенатора Изместьева о помиловании

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017