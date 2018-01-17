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В Сирии погиб известный военный журналист

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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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В Сирии погиб известный журналист подполковник Валид Халиль, освещавший боевые действия против террористов, действующих в предместье Хараста.

О гибели журналиста в среду, 17 января, сообщило политуправление сирийской армии.

Валид Халиль (1978 год рождения) окончил отделение журналистики Дамасского университета и военно-политический колледж. С начала боевых действий журналист находился на передовой фронта — в Пальмире, Эль-Кусейре, Алеппо и других, передает ТАСС.

Журналиста неоднократно награждали «за проявленную отвагу при выполнении профессионального долга». В сентябре 2017 года репортаж Халиля был признан лучшим на первом фестивале сирийских СМИ.

В политуправлении армии отметили, что работа журналиста «является ярким примером верного служения отчизне».

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