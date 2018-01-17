Посольство РФ в США высказалось о давлении на российские СМИ

Запад своим давлением на российские СМИ демонстрирует «неспособность к честной конкуренции на информационном поле», заявили в посольстве РФ в США.

Дипмиссия увидела в таких действиях «желание лишить граждан доступа к альтернативному мнению и отказ от провозглашенных самими же свобод».

Власти США «принудили зарегистрироваться» в качестве иностранного агента еще одну организацию, связанную с российскими СМИ договорными отношениями, сообщили в посольстве.

Дипломаты пообещали зеркальный ответ на любые притеснения отечественных СМИ. «Так будет всегда, какими бы санкциями нам не грозили», — цитирует «РИА Новости» распространенное заявление диппредставительства РФ в Вашингтоне.

Как писал iz.ru, список ответных мер может быть расширен с учетом действий других стран, пообещал глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.