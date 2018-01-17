Прощание с Анпиловым пройдет в субботу на Троекуровском кладбище

Прощание с Виктором Анпиловым — почетным председателем движения «Трудовая Россия» — пройдет в будущую субботу в траурном зале Троекуровского кладбища. Начало церемонии в 12:00 мск.

Анпилова, согласно его последнему желанию, кремируют, сообщает сетевое издание m24.ru. Похоронят общественного и политического деятеля в Краснодарском крае, сообщил член исполкома «Трудовой России» Станислав Рузанов.

Напомним, Виктор Анпилов скончался от обширного инсульта 15 января. Политику было 72 года.

Виктор Анпилов родился в Краснодарском крае 2 октября 1945 года. В 1973 году окончил факультет журналистики МГУ, после чего ушел на службу в ракетные войска ВВС СССР. Был членом КПСС, народным депутатом РСФСР, одним из создателей общественно-политического движения «Трудовая Россия».