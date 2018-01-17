В Петербурге создали обобщенный портрет жителя Северной столицы

Социологи Санкт-Петербургского университета провели опрос горожан для выяснения черт характера «типичного петербуржца».

62% опрошенных отметили толерантность жителей Петербурга к приезжим, 50% — активную гражданскую позицию и социальную ответственность горожан.

Опрос выявил, что социальный статус петербуржца определяется уровнем дохода, независимо от содержания работы или качества образования, сообщает телеканал «78».

Самохарактеристика горожан такова: «вежливые, доброжелательные, образованные и отзывчивые люди, готовые помочь туристам». Нынешние горожане ассоциируют себя с ленинградцами 60–70-х годов прошлого века.

Петербуржцы считают удачей рождение в этом городе и относятся к нему эмоционально. Самые значимые события для них — День Победы и городские праздники День города и «Алые паруса».

Группу ученых-социологов возглавляла профессор СПбГУ Ольга Попова. В ходе исследования опрошены 1163 жителя города.