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В Петербурге создали обобщенный портрет жителя Северной столицы

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Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov
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Социологи Санкт-Петербургского университета провели опрос горожан для выяснения черт характера «типичного петербуржца».

62% опрошенных отметили толерантность жителей Петербурга к приезжим, 50% — активную гражданскую позицию и социальную ответственность горожан.

Опрос выявил, что социальный статус петербуржца определяется уровнем дохода, независимо от содержания работы или качества образования, сообщает телеканал «78».

Самохарактеристика горожан такова: «вежливые, доброжелательные, образованные и отзывчивые люди, готовые помочь туристам». Нынешние горожане ассоциируют себя с ленинградцами 60–70-х годов прошлого века.

Петербуржцы считают удачей рождение в этом городе и относятся к нему эмоционально. Самые значимые события для них — День Победы и городские праздники День города и «Алые паруса». 

Группу ученых-социологов возглавляла профессор СПбГУ Ольга Попова. В ходе исследования опрошены 1163 жителя города.

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