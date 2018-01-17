Лед наращивают к Крещению в Ульяновске

Лед наращивают к празднику Крещения для организации купаний верующих в проруби на реке Свияга в Ульяновске.

Сегодня, 17 января, был начат второй этап наращивания льда на реке Свияга. Толщина льда, созданного в природных условиях, не позволяет провести мероприятия по омовению с безопасностью для людей, сообщило 1ul.ru.

В наращивании льда используется специальное устройство — мотопомпа. До сегодняшнего числа, 17 января, с помощью такого метода удалось нарастить 5 см льда на участке. Для обеспечения безопасности граждан толщина ледяного покрова должна быть до 18–20 см.

В ночь празднования Крещения на реке будет сооружена прорубь-иордань и короб безопасности. Подобные работы будут проводиться повсеместно на участках, на которых запланированы мероприятия.

Как ранее писал iz.ru, в селе Белый Ключ также собирались наращивать лед, но в итоге этого не потребовалось. Толщина льда на сегодня составляет 17 см — он намерз в естественных условиях.