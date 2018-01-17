Прямой эфир

Лед наращивают к Крещению в Ульяновске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лед наращивают к празднику Крещения для организации купаний верующих в проруби на реке Свияга в Ульяновске.

Сегодня, 17 января, был начат второй этап наращивания льда на реке Свияга. Толщина льда, созданного в природных условиях, не позволяет провести мероприятия по омовению с безопасностью для людей, сообщило 1ul.ru.

В наращивании льда используется специальное устройство — мотопомпа. До сегодняшнего числа, 17 января, с помощью такого метода удалось нарастить 5 см льда на участке. Для обеспечения безопасности граждан толщина ледяного покрова должна быть до 18–20 см.

В ночь празднования Крещения на реке будет сооружена прорубь-иордань и короб безопасности. Подобные работы будут проводиться повсеместно на участках, на которых запланированы мероприятия.

Как ранее писал iz.ru, в селе Белый Ключ также собирались наращивать лед, но в итоге этого не потребовалось. Толщина льда на сегодня составляет 17 см — он намерз в естественных условиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пропустить купание на Крещение порекомендовали жителям Ростова
В Москве подготовили 59 мест для крещенских купаний

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017