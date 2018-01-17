Деревянную башню старой крепости восстановили в Самаре

Деревянную башню «Крепость Самара» воссоздали на пересечении улиц Водникова и Кутякова в Самаре. Об этом сообщили специалисты Управления главного архитектора на совещании в городской администрации.

На данный момент строительство полностью завершено, теперь необходимо провести коммуникации и выполнить работы по благоустройству прилегающий территории. Также планируется возвести рядом хозяйственную постройку, открытый кузнечных цех, а всю территорию огородить деревянным частоколом, сообщает НИА «Самара».

Глава города Елена Лапушкина поручила подготовить подробную концепцию использования построенного объекта и проект дальнейшего развития отведенной под него территории. Башня была построена в историческом центре еще в 1986 году. Ее авторами стала группа студентов архитектурного факультета Куйбышевского строительного института.