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Деревянную башню старой крепости восстановили в Самаре

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Деревянную башню «Крепость Самара» воссоздали на пересечении улиц Водникова и Кутякова в Самаре. Об этом сообщили специалисты Управления главного архитектора на совещании в городской администрации.

На данный момент строительство полностью завершено, теперь необходимо провести коммуникации и выполнить работы по благоустройству прилегающий территории. Также планируется возвести рядом хозяйственную постройку, открытый кузнечных цех, а всю территорию огородить деревянным частоколом, сообщает НИА «Самара».

Глава города Елена Лапушкина поручила подготовить подробную концепцию использования построенного объекта и проект дальнейшего развития отведенной под него территории. Башня была построена в историческом центре еще в 1986 году. Ее авторами стала группа студентов архитектурного факультета Куйбышевского строительного института.

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