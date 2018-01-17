Водитель потушил загоревшийся транспорт самостоятельно в Липецке

Водитель пассажирского автобуса самостоятельно устранил образовавшееся возгорание в транспорте в центре Липецка.

Инцидент произошел сегодня утром, 17 января, около 10:00, в районе площади Победы. Водитель автобуса MAN двигался по маршруту № 22, когда было обнаружено возгорание. Из выхлопной трубы стало вырываться пламя, сообщило GOROD48.

Водитель пассажирского транспорта предположил, что в моторном отсеке загорелась солярка. Мужчина оперативно среагировал, им было принято решение тушить возгорание самостоятельно.

Водитель успешно ликвидировал возгорание. В результате происшествия пострадавших нет. После инцидента автобус без пассажиров незамедлительно проследовал в гараж.