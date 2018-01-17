Прямой эфир

Мэром Нижнего Новгорода стал депутат Госдумы Владимир Панов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты думы Нижнего Новгорода проголосовали за мэра города. 41 человек поддержал депутата Госдумы РФ Владимира Панова. Другой кандидат, глава администрации Шахуньи Роман Кошелев, получил два голоса от народных избранников.

Панова на должность главы города выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Конкурс по избранию мэра организован в связи с переходом на одноглавую модель управления. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

Как заявил избранный мэр, на новом посту он намерен концентрироваться на трех задачах: «В первую очередь работа с ресурсной базой по части финансирования. Вторая задача — муниципальное управление. Конечная цель — полная прозрачность городской власти для жителей. Третья — коммуникация жителей и власти».

Как писал портал iz.ru, в октябре избирательная комиссия Краснодарского края отклонила инициативу группы граждан по проведению референдума о возврате прямых выборов глав муниципальных районов и городов. Причиной отказа стали ошибки в ходатайстве. Активисты планируют исправить недочеты и подать заявку еще раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мэром Омска стала Оксана Фадина
Собянин провел кадровые перестановки в органах власти Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017