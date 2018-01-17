Мэром Нижнего Новгорода стал депутат Госдумы Владимир Панов

Депутаты думы Нижнего Новгорода проголосовали за мэра города. 41 человек поддержал депутата Госдумы РФ Владимира Панова. Другой кандидат, глава администрации Шахуньи Роман Кошелев, получил два голоса от народных избранников.

Панова на должность главы города выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Конкурс по избранию мэра организован в связи с переходом на одноглавую модель управления. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

Как заявил избранный мэр, на новом посту он намерен концентрироваться на трех задачах: «В первую очередь работа с ресурсной базой по части финансирования. Вторая задача — муниципальное управление. Конечная цель — полная прозрачность городской власти для жителей. Третья — коммуникация жителей и власти».

Как писал портал iz.ru, в октябре избирательная комиссия Краснодарского края отклонила инициативу группы граждан по проведению референдума о возврате прямых выборов глав муниципальных районов и городов. Причиной отказа стали ошибки в ходатайстве. Активисты планируют исправить недочеты и подать заявку еще раз.