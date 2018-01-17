Дети прыгнули с балкона на востоке Москвы, спасаясь от пожара

Три ребенка выпрыгнули с балкона четвертого этажа на востоке Москвы, спасаясь от пожара. Они госпитализированы в медучреждения города.

ЧП произошло по адресу Свободный проспект, дом 12.

По сообщению пресс службы департамента ГОЧСиПБ, санитарный вертолет Московского авиационного центра экстренно вылетел по адресу инцидента.

В данный момент с места происшествия экипаж вертолета эвакуирует в лечебную организацию Москвы пострадавшего ребенка.

По другой информации, в результате пожара пострадал один взрослый и двое детей. Данные уточняются.