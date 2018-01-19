Каждый пятый житель Израиля сегодня говорит по-русски, а количество граждан, которые имеют право голосовать на выборах президента России, здесь превышает 154 тыс. человек. Значительное число избирателей участвует не только в голосовании, но и в сборе подписей, прежде всего — за основного кандидата. Даже несмотря на то, что необходимое число их уже собрали в России.

По действующему законодательству на зарубежных избирателей должно приходиться не более 7,5 тыс. подписей из тех 300 тыс., которые необходимы для регистрации кандидата. Фактически Израиль мог бы легко и быстро закрыть всю иностранную квоту. А мог бы и не участвовать совсем — ведь подписей, как уже говорилось, более чем достаточно.

Однако у нас стояла совсем другая задача: как и многим россиянам, живущим в дальнем зарубежье, нам было важно показать, насколько небезразлично для нас то, что происходит в России, кто и как будет руководить страной в ближайшие годы. Поэтому в Хайфе, своеобразной северной столице Израиля, была создана инициативная группа в поддержку самовыдвижения Владимира Путина под лозунгом «Путин НАШ». Сбор подписей начался в первых числах января. На сегодня в поддержку Путина подписались жители Афулы, Нагарии, Мигдаль-ха-Эмека, Нацерета, Нешера и Хадеры. Поступают запросы и из Иерусалима, и из многих южных городов страны.

Очевидно, что эта кампания по сбору подписей носит не только и не столько формально-юридический, сколько символический характер. Чтобы развернуть ее и решить все организационные моменты, требуется время. Поэтому и отклик в разных местах приходит с опозданием. Мы неделю говорили о сборе подписей в Израиле в местной прессе, прежде чем стали получать звонки с просьбой указать место, где можно подписаться.

Но после того как посыл о сборе подписей дошел до людей и этот отклик появился, им нельзя сказать: «Спасибо, но вы опоздали, нам уже ничего не надо».

Такой порыв нельзя останавливать, необходимо собирать подписи до последнего дня и прекращать процедуру только в соответствии с требованием закона. Тогда среди потенциальных избирателей не будет обиженных, а будет миллион подписей. Или даже два — кашу маслом не испортишь.

Зачастую причина активной поддержки Путина — это мечта о твердой руке, о человеке, способном решать проблемы. Так выражается надежда на защитника, который при необходимости может и отбиться от внешних врагов, и победить местную бюрократию.

Еще один характерный знак: чем ближе город к прифронтовой зоне, тем активнее его жители подписываются за Путина. Это неудивительно, поскольку большинство живущих здесь русских сходятся во мнении, что именно благодаря Путину роль России — и в мире в целом, и на Ближнем Востоке в частности — многократно возросла. Вообще в израильском обществе ближневосточная политика Москвы, особенно когда речь идет о Сирии, находит все больше сторонников. Ни для кого не секрет, что, решая региональные проблемы, премьер-министр Биньямин Нетаньяху ездит не только в Вашингтон, но и в Москву.

Кстати, сами израильские политики на местных выборах охотно используют образ Путина как человека с твердой рукой, без сомнения берущего на себя ответственность при решении спорных вопросов. Так и пишут в листовках: кандидат «тверд, как Путин».

При таком уровне популярности особенно жаль, что у нас ни разу не открывался штаб кандидата в президенты Владимира Путина. Хотя в свое время другие кандидаты — Жириновский, Явлинский, Прохоров — запускали в Израиле свои избирательные штабы. Но популярность Владимира Путина, как мы видим по поведению тех же израильских политиков, никогда не падала и до сих пор остается крайне высокой. Это еще раз наглядно подтверждает, что буквально каждый контакт с избирателем может принести определенные плоды. А значит, сколько бы подписей ни собрали за Владимира Путина, делается это не зря.