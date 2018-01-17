Четверо заключенных во Франции совершили побег из тюрьмы

В разгар охвативших страну акций протеста, которые проводят тюремные надзиратели, из пенитенциарного учреждения в столичном округе Франции убежали четверо заключенных.

В ночь на среду в городе Палезо узники перепилили решетки на окнах и бежали, спустившись на самодельных канатах из связанных простыней.

Как сообщают французские СМИ, ранее профсоюз полицейских выражал озабоченность режимом содержания в центре, где на 20 заключенных приходилось только четверо сотрудников правоохранительных органов, вынужденных работать в несколько смен.

Ранее портал iz.ru писал о беспорядках во французских тюрьмах.